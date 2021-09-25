Tümü karantinada

Hüseyin ÇİÇEK

Türkmenköy çemberinde gerçekleştirilen operasyonda bir kilo uyuşturucuyla yakalanan Suriyeli 3 kişiden birinin test sonucu pozitif çıktı. Polis hücresinde tutulan 3 zanlı önceki gün itibariyle karantinaya alınırken, dün gıyaplarında ek tutukluluk duruşması yapıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru, 21 Eylül 2021 tarihinde, Dörtyol Polis Karakolundan aldıkları bilgide; Omar Alabed’in, askeri yasak bölgeyi ihlal ederek Beyarmudu köyüne giriş yaptığını, Almuhata Sembellah Ahmad ile Abdulhale Mahrous’un kendisini karşıladığını öğrendiklerini söyledi. Nurettin Enginer, zanlıların aracının Türkmenköy çemberinde durdurularak, araç içerisinde şüpheli maddeler görüldüğünü öğrendiklerini anlattı.

Bölgeye gidildiğini aktaran polis, ilk etapta bulunan şüpheli maddelerin uyuşturucu olmadığının belirlendiğini söyledi.

Polis, daha sonra aracın detaylı şekilde arandığını ve arka koltukta bulunan Omar Alabed’e ait sırt çantası içerisinde, 5 ayrı paket halinde, toplamda bir kilo hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildiğini ifade etti.

Polis, Omar Alabed’in ifade vererek uyuşturucu maddeyi Güney Kıbrıs’tan ismini bilmediği bir şahıstan aldığını itiraf ettiğini açıkladı.

Zanlıların mahkemeye çıkarılarak, haklarında 2 gün tutukluluk emri alındığını hatırlatan polis memuru, bu süre içerisinde üçüne de PCR testi yapıldığını söyledi. Polis, zanlılardan birinin test sonucunun pozitif çıktığını, bu nedenle tümünün karantinaya alındığını belirtti.

Polis, miktarın da külliyatlı olduğuna ve meselenin ciddiyetine dikkat çekerek, tahkikat maksatlı eksüre talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren mahkeme, zanlıların, 4’er gün daha polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.