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Hayal kırıklığı yaşadılar

Bayram tatilinin üçüncü gününde Lokmacı’dan kuzeye geçen yabancı turistler, iş yerlerinin kapalı olmasına üzüldü

Hayal kırıklığı yaşadılar

Abdullah SUİÇMEZ

Lefkoşa’nın tarihi çarşısı Arasta’da Kurban Bayramı tatili nedeniyle birçok restoran, kafe, mağaza, kuyumcu ve diğer iş yerleri kepenk kapatırken, özellikle hafta sonlarını tarihi çarşıda geçirmeye alışan Rumlar ve turistler hayal kırıklığı yaşadı. 
Lokmacı Sınır Kapısı’ndan kuzeye geçen Rumlar ve turistler Arasta’da umduğunu bulamadı. Çarşıda sınırlı sayıda mazağa, restoran ve kafe hizmet verirken, çoğu iş yeri bayram tatiliyle dükkanlarını açmadı. Turistler vitrin camlarından bakmakla yetinirken, bazıları bölgedeki Selimiye Camisi’ni gezdi. Bol bol fotoğraf çektiren turistler, boş kalan sokakları gezdi. Büyükhan’da da kafe, restoranları kapalı gören turistler, bir süre çarşıyı gezdikten sonra geri döndü. 

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