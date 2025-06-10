ABD'nin Los Angeles kentinde gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla başlatılan gösteriler devam ederken, Başkan Donald Trump'ın 12 ülkenin vatandaşının ABD'ye seyahatini yasaklamasına ilişkin kararı yürürlüğe girdi.

Protestoları bastırmak için ne gerekiyorsa yapacaklarını ifade eden Başkan Trump, "Ülkeyi böldürmeyeceğiz" dedi.

Trump'ın ağırlıklı olarak Afrika ve Orta Doğu'dan 12 ülkenin vatandaşlarını kapsayan ABD'ye seyahat yasağı, göçmenlik uygulamalarına ilişkin gerilimin arttığı bir dönemde uygulanmaya başlanacak.

Los Angeles'taki sınır protestolarının 3'üncü gününde, Trump'ın "ulusal güvenliğe yönelik tehditleri" gerekçe göstererek 12 ülkenin vatandaşlarının ABD'ye seyahatini yasaklamasına ilişkin kararı uygulanmaya kondu.

Ülkede kaos ortamı oluşurken, ABD Başkanı Donald Trump, güvenlik güçlerinin Los Angeles'ta göçmenlerin yaşadığı bölgelere baskın düzenlemesiyle patlak veren eylemlere dair açıklamalarda bulundu.

Trump, “Şiddet uygulayan kişilere izin veremeyiz. Eğer ülkemiz ve vatandaşlarımız için bir tehlike görürsek, güvenlik güçlerimiz çok güçlü şekilde müdahale edecek” açıklamasında bulundu.

Trump ayrıca, “Ülkenin her yerinde asker olacak. Biden dönemindeki gibi bölünmesine izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Protestocularla ilgili açıklamalarına devam eden Trump, “Tükürüyorlar. Buna izin vermeyeceğiz. Onlar tükürür, biz karşılık veririz” diyerek eylemcilere yönelik sert müdahalenin devam edeceğini söyledi.

ABD Başkanı, "Bence bu bir isyandı ve çok kötüydü. Ülkemize ve vatandaşlarımıza yönelik bir tehlike görürsek, kanun ve düzeni sağlama konusunda çok sert davranırız. Kanun ve düzenin sağlandığından emin olmalıyız" diye konuştu.

Yetkililere gözdağı

California’daki yerel yetkililerin, göçmenlerin sınır dışı edilmesini engellemeleri halinde federal suçlamalarla karşılaşabileceğini belirten Trump ayrıca, “Hukuk ve düzenin önünde duran herkes cezai yaptırımlarla karşılaşır” dedi.

Trump, İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Başsavcı Pam Bondi’ye doğrudan talimat verdiğini açıkladı. Trump, "Diğer tüm ilgili bakanlıklar ve kurumlarla koordinasyon halinde, Los Angeles'ı göçmen istilasından kurtarmak ve bu göçmen isyanlarına son vermek için gerekli tüm eylemleri yapmaları talimatını veriyorum" dedi.

Trump açıklamasını, "Düzen yeniden sağlanacak, yasadışı göçmenler sınır dışı edilecek ve Los Angeles özgür bırakılacak," sözleriyle tamamladı.

Protestolar nasıl büyüdü?

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) yetkililerinin bölgede baskınlar düzenlemesinin ardından cuma günü Los Angeles şehir merkezindeki Los Angeles Federal Binası önünde gösteriler başlamıştı.

ABD'de Göçmenlik Bürosu ekipleri zırhlı araçlarla birçok adrese eş zamanlı baskın düzenleyerek onlarca yabancı uyruklu şahsı gözaltına almıştı.

Gözaltılara tepki olarak başlayan eylemler ise, kısa süre içinde kitlesel katılıma ulaştı ve güvenlik güçleriyle çatışmalar başladı.

Bunun üzerine Trump yönetimi, eylemcileri bastırmak amacıyla Ulusal Muhafızlar'ı görevlendirmişti. Güvenlik güçleri ve Ulusal Muhafızlar ile eylemciler arasında çatışmalar devam ediyor.



Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2025, 09:46