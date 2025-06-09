İki kişi tutuklandı

Madrid’den yola çıkan ve Belgrad üzerinden Larnaka Havalimanı’na gelen iki yolcunun bagajından 18 kiloya yakın uyuşturucu çıktı.

Sigmalive ve diğer internet gazetelerine göre Madrid'den yola çıkan ve Belgrad üzerinden önceki gün öğle saatlerinde Larnaka Havalimanı’na varan 47 yaşındaki İtalyan kadının bagajı, ihbar üzerine arandı. Rum polisi narkotik şubesi ve gümrüğü bagajda 17 kilo 600 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu buldu. Bagaj sahibi İtalyan kadın ve beraberindeki 65 yaşındaki erkek yolcu yakalandı ve haklarında, mahkemeden 8'er gün tutukluluk emri alındı.

