Rekor kırdı

Kuzey Kıbrıs’ta 13 yıl süreyle kaçak yaşam süren Pakistanlı Muhammet Ahsen önceki gün tespit edilerek tutuklandı. Zanlı dün mahkemeye çıkarılırken, zor şartlarda çalışarak 4 çocuğuna baktığını, evinde elektrik dahi olmadığını söyledi.

Mahkemede olguları aktaran polis; zanlının 7 Haziran 2025 tarihinde Girne’de gerçekleştirilen rutin kontroller esnasında tespit edildiğini söyledi. Polis; yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 20 Eylül 2012 tarihinden beri ülkede kaçak yaşam sürdüğünün tespit edilerek, tutuklandığını kaydetti. Polis; soruşturma başlattıklarını, zanlının 13 yıl süreyle ülkede herhangi bir suça karışıp karışmadığının araştırılacağını; ayrıca nerelerde çalıştığının tespit edileceğini belirterek, 3 gün ek süre istedi.

Mahkemede söz alan zanlı ise 4 çocuk babası olduğunu; çalışıp onlara baktığını, evinde elektrik dahi olmadığını söyledi.

Mahkeme; zanlının 13 yıl süreyle nerede çalıştığına dair araştırma yapılmasının elzem olduğuna dikkat çekerek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.



Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2025, 02:18