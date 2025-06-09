Kuzey Kıbrıs’ta 13 yıl süreyle kaçak yaşam süren Pakistanlı Muhammet Ahsen önceki gün tespit edilerek tutuklandı. Zanlı dün mahkemeye çıkarılırken, zor şartlarda çalışarak 4 çocuğuna baktığını, evinde elektrik dahi olmadığını söyledi.
Mahkemede olguları aktaran polis; zanlının 7 Haziran 2025 tarihinde Girne’de gerçekleştirilen rutin kontroller esnasında tespit edildiğini söyledi. Polis; yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 20 Eylül 2012 tarihinden beri ülkede kaçak yaşam sürdüğünün tespit edilerek, tutuklandığını kaydetti. Polis; soruşturma başlattıklarını, zanlının 13 yıl süreyle ülkede herhangi bir suça karışıp karışmadığının araştırılacağını; ayrıca nerelerde çalıştığının tespit edileceğini belirterek, 3 gün ek süre istedi.
Mahkemede söz alan zanlı ise 4 çocuk babası olduğunu; çalışıp onlara baktığını, evinde elektrik dahi olmadığını söyledi.
Mahkeme; zanlının 13 yıl süreyle nerede çalıştığına dair araştırma yapılmasının elzem olduğuna dikkat çekerek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.
Rekor kırdı
Pakistanlı Muhammet 13 yıl süreyle ülkede kaçak yaşayıp, çalışmayı başardı
Kuzey Kıbrıs’ta 13 yıl süreyle kaçak yaşam süren Pakistanlı Muhammet Ahsen önceki gün tespit edilerek tutuklandı. Zanlı dün mahkemeye çıkarılırken, zor şartlarda çalışarak 4 çocuğuna baktığını, evinde elektrik dahi olmadığını söyledi.
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YORUMLAR
Onu köle gibi çalıştırmak yasal ama zavallı adamın köle gibi çalışması suç mu? Vay öyle adaleti sikeyim.