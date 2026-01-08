Beğeni topluyor

Akçay köyünde açılan kadın kursuna katılan kursiyerler, geleneksel el sanatlarını yaşatmak ve üretimi sürdürmek amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

Köy kadınları, eğitmen Şerife Gökşan’ın rehberliğinde yürütülen kurslarda ve kendi evlerinde hazırladıkları el emeği ürünlerle kültürel mirasın korunmasına katkı sağlıyor.

Kurs kapsamında yapılan çalışmalarda yöresel motifler ön plana çıkarken, el işi ürünlerin her aşaması kadınların emeğiyle şekilleniyor.

Dokuma, süsleme ve geleneksel el sanatlarına yönelik üretimler, hem kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılmasını hem de kadınların üretim sürecine aktif olarak katılmasını amaçlıyor.

Köy kadınları tarafından hazırlanan ürünlerin daha geniş kitlelere ulaştırılması hedefleniyor. Bu sayede üretimin artırılması, kadınların ekonomik olarak güçlenmesi ve yerel üretimin desteklenmesi amaçlanıyor. Kursiyerler, emeklerinin karşılık bulmasının motivasyonlarını artırdığını ve üretmeye devam etmelerini sağladığını ifade ediyor.

Akçay Köyü Kadın Kursu’nda sürdürülen çalışmaların, kırsalda kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımını güçlendirmesi, yerel değerlerin korunarak yaşatılmasına katkı sunması bekleniyor.

Köyde yürütülen bu üretim süreci, yerel kalkınma açısından da önemli bir örnek olarak değerlendiriliyor.

