Sonsuzluğa uğurlandı

Hayatını kaybeden eski bakan ve milletvekili Kenan Atakol (88) için dün Cumhuriyet Meclisi’nde tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meclisi’nde saat 09.30’da başlayan törene, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Beşinci Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, bakanlar, milletvekilleri, kurum ve kuruluş temsilcileri ile Kenan Atakol’un ailesi katıldı.

Saygı duruşuyla başlayan tören, merhum Kenan Atakol’un özgeçmişinin okunmasıyla devam etti. Törende, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ve Kenan Atakol’un kızı Tüge Atakol konuşma yaptı. Tören, konuşmaların ardından Atakol'un naaşı önünde protokol sırasına göre saygı duruşu ve geçişinin yapılması ile son buldu.

Atakol, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karaoğlanoğlu Kabristanlığına defnedildi.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman yaptığı konuşmada, Kenan Atakol’un Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin devlet hayatında derin izler bırakmış bir ismi olduğunu vurguladı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler de konuşmasında, Kenan Atakol’un Kıbrıs Türk siyasetinin en önemli devlet adamlarından biri olduğunu ifade etti.

Merhum Kenan Atakol’un kızı Tüge Atakol da törende yaptığı konuşmasında, babasının çocukluğu hakkında bilgi vererek, “Babam Baf'ın Yayla köyünden üniversiteye giden ilk çocuktur. Çok zekiydi ve çok çalışkandı. Hayallerinin peşinden hep cesurca koştu.” dedi.



