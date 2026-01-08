Geliri bağışlanacak

Kıbrıs Türk Girişimci İş Kadınları Derneği (GİKAD) üyeleri, Tangül Çağıner Vakfı iş birliğiyle daha önce toprakla buluşturduğu yüzlerce nergisin çiçeklerini coşkuyla hasat etti. Tarsan Çiftliğinde bir araya gelen kadınlar, “Bir nergis al, bir geleceğe katkı ol” çağrısıyla destek talep etti. Hasat edilen nergislerin satışından elde edilecek gelir, kız çocuklarının eğitimine aktarılacak.

Nergis, soğukta bile filizlenen, azla yetinip ışığı bulunca hemen açan ve kokusuyla bulunduğu ortamı güzelleştiren bir çiçek olarak tanımlanıyor. Zorluklara rağmen kök salan, fırsat verildiğinde hızla büyüyen ve dünyayı güzelleştiren nergisin çiçekleri kış aylarında hasat ediliyor.

