Üçüncü görüşme yarın

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026 yılının ilk asgari ücretini belirlemek amacıyla dün gerçekleştirdiği ikinci toplantıda da uzlaşı sağlayamadı.

Komisyonun üçüncü toplantısının yarın yapılacağı açıklandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Toplantı Salonu’nda saat 10.25’te başlayan ikinci toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, işçi tarafını temsilen Hür İşçi Sendikaları Fede-rasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu ve işveren tarafını temsilen Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası temsil-cisi Cengiz Alp katıldı. Toplantı yaklaşık bir saat sürdü.

Toplantı sonrası açıklama yapan Bakan Oğuzhan Hasipoğlu, görüşmede İstatistik Kurumu tarafından belirlenen hayat pahalılığı oranının ele alındığını söyledi.

Uzlaşıya varılamadığını ancak tarafların uzlaşmadan uzak bir noktada da olmadığını ifade eden Hasi-poğlu, süreci fazla uzatmamak adına yarın saat 13.00’te yeniden toplanacaklarını belirtti. Hasipoğlu, şu aşamada herhangi bir rakam açıklamayacaklarını kaydetti.

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu ise yasada, asgari ücret açıklanana kadar toplantılarda konuşulanların kamuoyuyla paylaşılmamasına yönelik hüküm bulunduğunu hatırlatarak gizlilik kararına uyacaklarını söyledi.

Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası temsilcisi Cengiz Alp de, enflasyon dizginlenmediği sürece asgari ücret tartışmalarının sona ermeyeceğini dile getirdi.

Ekonomik tedbirler alınmalı

Öte yandan Kuzey Kıbrıs İşverenler Sendikası Başkanı Metin Arhun da yazılı bir açıklama yaparak, sa-dece ücret artışlarına odaklanılmasının yeterli olmayacağını belirtti. Arhun, ekonomik tedbirlerin alın-ması ve özellikle piyasalardaki fiyatların düşürülmesine yönelik adımlar atılması gerektiğini kaydetti. Asgari ücretin bir geçim ücreti değil, en düşük ücret olduğunu vurgulayan Arhun, üretimin destek-lenmesi ve özel sektör istihdamının artırılması gerektiğini ifade etti.

