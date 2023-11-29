Sabahın erken saatinde alkol alan sürücü park halindeki araca çarptı

Kazayla ilgili Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada;
“28.11.2023 tarihinde, saat 06:00 sıralarında, Lefkoşa’da Üsküdar Sokak üzerinde, A.Ç (E-19) 103 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkmış ve yol kenarında park halinde bulunan PH 473 plakalı aracın ön kısmına çarpmıştır.
Çarpmanın etkisiyle ileri doğru savrulan PH 473 plakalı araç, arkasında park halinde bulunan VC 765 plakalı salon aracın ön kısmına da çarpmıştır.
Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü A.Ç tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.”