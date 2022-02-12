Saçlı tutuklandı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, aldığı ihbarı değerlendirerek bir otel odasına baskın yapan Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri, 35 gram uyuşturucu madde ile 100 adet uyuşturuculu hap ele geçirdi. Operasyon kapsamında Cengiz Onur Saçlı gözaltına alınarak dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Cüneyt Arkın, 10 Şubat 2022 tarihinde, saat 19.30 sıralarında, mahkeme huzurundaki zanlının uyuşturucu satışı yaptığı ve tasarrufunda uyuşturucu madde olduğuna dair ihbar aldındığını belirtti ve zanlının kalmakta olduğu otel odasına baskın yaptıklarını anlattı. Polis, yapılan arama sonucunda, zanlının üzerinde 1 gram, oda içerisinde ise 32 gram “kokain” türü uyuşturucu madde bulunduğunu açıkladı.

Odada uyuşturucu hap bulundu

Polis yine oda içerisinde 100 adet MDMA türü uyuşturuculu hap ile 1 buçuk gram ağırlığında “metafentamin” türü uyuşturucu madde bulunduğunu da bildirdi.

Soruşturmanın yeni başladığını bildiren polis, mahkemeden süre talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 3 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.

