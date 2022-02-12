Tatar mesaj yayınladı

Kıbrıs Türk Emekliler Derneği’nin genel başkanı, emekli müsteşar Mustafa Tolga’nın vefatı büyük bir üzüntüyle karşılandı.

Dernek şube başkanlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Ersin Tatar dün yayınladığı bir mesajla Mustafa Tolga’ya Allah’tan rahmet, yaslı ailesine başsağlığı diledi. Tatar mesajında şöyle dedi:

“Emekliler Cemiyeti Başkanı olarak büyük hizmetleri geçen eski bürokratlarımızdan Mustafa Tolga’nın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve Emekliler Derneği üyelerine başsağlığı dilerim.”

Tolga’nın cenazesi bugün saat 11.00’de Lefkoşa İsmail Safa Camisi’nde kılınacak cenaze namazı sonrasında Lefkoşa kabristanlığında defnedilecek.

Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2022, 07:19