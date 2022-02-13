KDV sadece yüzde 1

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı'na canlı bağlantı ile katıldı. Erdoğan, enflasyonla mücadele kapsamında temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indirdiklerini söyledi. Erdoğan ''Gıda sektöründe de aynı oranda bir fedakarlık talep ediyoruz. Gıda ürünlerinde pazartesinden itibaren yüzde 7 KDV, yüzde 7 sektör indirimi olarak milletimiz adına bekliyoruz'' dedi.

''Milletimizi enflasyona ezdirmemek için ne gerekiyorsa yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz'' diyen Erdoğan özel sektörden de aynı oranda fedakarlık talep etti.

Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: ''Enflasyonla mücadele kapsamında KDV'yi yüzde 1'e indirmemiz bu bizim yürütme olarak attığımız bir adımdır. Gıda sektöründe de aynı oranda bir fedakarlık talep ediyoruz. Gıda ürünlerinde pazartesinden itibaren yüzde 7 KDV, yüzde 7 sektör indirimi olarak milletimiz adına bekliyoruz. Diğer tüm sektörlerden de pazartesi gününden itibaren doğrudan vatandaşlarımıza yansıtacakları bir yaklaşım görmek istiyoruz. Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomi arasına sokma hedefimizin bedeli de bu fedakarlıktır. Devletin yaptığı fedakarlığı ve üstlendi yükü paylaşmak milli bir görevdir.''



Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2022, 03:22