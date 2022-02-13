Kepler coşkuyla fırlatıldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 2021-2022 Akademik Yılı Güz Dönemi Ön Lisans ve Lisans Mezunları, 9 Şubat Çarşamba günü yapılan törenlerle diplomalarını aldı.

Açıklamaya göre, Ön Lisans ve Lisans Mezuniyet Törenleri, bu yıl pandemi koşulları nedeniyle fakülteler bünyesinde üç ayrı salonda, üç farklı saat diliminde düzenlendi. Törenler, pandemi kurallarına uygun bir şekilde gerçekleştirilirken, tüm katılımcılar PCR ve antijen testlerini ibraz ederek salonlara giriş yaptı.

Törenlerde, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından mezunlar adına Türkçe ve İngilizce mezun konuşmaları, fakülte dekanlarının ve yüksekokul müdürlerinin konuşmaları ve rahatsızlıklarından dolayı törenlere katılamayan DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk ile DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın’ın video mesajları yer aldı. Ardından fakülte ve bölüm birincilerine Rektör Yardımcıları ve Dekanlar tarafından diploma ve ödülleri takdim edilirken, Bölüm Başkanları tarafından lisans ve ön lisans mezunlarına diplomaları verildi ve kep atma töreninin gerçekleşmesiyle törenler sona erdi.

Eczacılık Fakültesi’nden 77, Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden 75 öğrenci mezun oldu. Mezun olan öğrenciler diplomalarını aldıktan sonra mezuniyet coşkusunu keplerini fırlatarak yaşadı.