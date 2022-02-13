Yeni hükümet Çarşamba’ya

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu, hükümet kurma çalışmalarının en geç Çarşamba günü netleşeceğini açıkladı.

Hükümet kurma çalışmalarındaki ilk tur görüşmelerini BRT’ye değerlendiren Sucuoğlu, görüştükleri tüm partilerle genel anlamda bir sorun olmadığını, CTP ile olan görüşmede sadece Kıbrıs konusunda görüş ayrılığı olduğunu söyledi…

Demokrat Parti (DP), Yeniden Doğuş Partisi (YDP), Halkın Partisi (HP) ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ile görüştüklerini ifade eden Sucuoğlu, “CTP ile uzun görüşme oldu, genel anlamda bütün düşüncelerimizi paylaştık” dedi.

Sucuoğlu, “Toplantıdan ayrıldıktan sonra komite ile değerlendirme yaptık. CTP de yapmıştır bildiğim kadarıyla. Tabii ki her konuda yüzde yüz fikir birliği olması mümkün değil. Önceliğimiz genel süreç olmalı. Ekonomi, güvenlik ve diğer konularda içinde bulunduğumuz süreç çok daha güçlü, reform ve radikal değişikliklere fırsat tanıyacak bir hükümet oluşumunu sağlamak diye düşündüm bunları paylaştık” dedi.

UBP Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu, CTP ile olan görüşmede sadece Kıbrıs konusunda görüş ayrılığı olduğunu söyledi.

“Kıbrıs konusunun aciliyeti yok”

Sucuoğlu, “Kıbrıs konusunu bırakalım, aciliyet gerektirecek bir şeyi yok. İç meselelere, ekonomiye, özel sektöre ve güvenliğe bakalım. Dış konulardaki süreç hareketlenirse değerlendirilir. Bu konuyu görüşeceklerini söylediler. Görüşlerini önümüzdeki günlerde öğrenmiş olacağız” şeklinde konuştu.

HP 27’de ısrar ediyor

Başbakan Sucuoğlu, “Daha önce yapmış olduğumuz ziyaretlerde DP olsun, YDP olsun, genel anlamda ciddi problem görünmüyor. HP konusunda da ciddi bir problem olmamasına rağmen, HP’nin 27 üzerinde durması, yani UBP-HP sadece iki partili bir hükümeti kendileri açısından böyle bir formülün geçerli olduğunu bize belirttiler. Saygı duyuyoruz partinin ve başkanın verdiği bir karar… Tekrardan Pazartesi günü son bir değerlendirme yapıp büyük ihtimal Çarşamba günü tam anlamıyla netleşir diye düşünüyorum” dedi.

“Limasol direnişi kahramanlık destanıdır”

Öte yandan Başbakan Faiz Sucuoğlu, Limasol Direnişinin Limasol’lu Kıbrıs Türklerinin bir kahramanlık destanı olduğunu vurguladı.

Sucuoğlu, Direnişin 58. yıl dönümü nedeniyle yayınladığı mesajda, Kıbrıslı Türklerin Anavatan Türkiye’nin garantörlüğünden asla taviz vermeyeceğini, bu duruşu ilgili taraflarca çok iyi anlaşılması gerektiğini bildirdi.

Sucuoğlu, “Mücahitlerimizi, Gazilerimizi saygı ve minnetle, bu toprakları kanlarıyla vatan yapan Aziz Şehitlerimizi rahmetle anar, bu gururu paylaşan tüm halkımıza sevgi ve saygılarımı sunarım” ifadelerini kullandı.