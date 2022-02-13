Durumu ağır

Ömer KADİROĞLU

Başkent Lefkoşa’da dün öğle saatlerinde Fuar kavşağında meydana gelen kazada kamyonetin çarptığı motosiklet sürücüsü ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza 12.45 sıralarında Yakındoğu Bulvarı üzerinde 32 yaşındaki Samet Öztep yönetimindeki SP 180 plakalı kamyonet araçlar güney istikametine seyrettiği sırada Fuar kavşağında dikkatsiz bir şekilde sağa dönüşe geçerek bulvar üzerinde kuzey istikametine seyreden 24 yaşındaki Ali Diyapoğlu yönetimindeki RY 750 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu meydan geldi. Kaza sonucu ağır yaralanan 24 yaşındaki motosiklet sürücüsü Ali Diyapoğlu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet hastanesine kaldırıldı ve yapılan ilk yardım tedavisinin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı. Kazaya sebep olan SP 180 plakalı kamyonet sürücüsü Samet Öztep tutuklanırken polisin kaza ile ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.