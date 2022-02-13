Duygu dolu anlar yaşandı

Başkent Lefkoşa’nın köklü eğitim kurumlarından Şehit Tuncer İlkokulundan bir grup öğretmen ve öğrenci geçtiğimiz Ocak ayında Kars’ın Sarıkamış ilçesinde düzenlenen Sarıkamış Şehitlerini anma töreninde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni (KKTC) temsil etti. Şehit Tuncer İlkokulu yönetimi, öğrencilerine müfredat derslerinin yanında gerek ülkemizin gerekse Anavatan Türkiye’nin tarihi ve turistik yerlerini tanıtarak bilgi dağarcıklarının gelişmesine vesile oluyor. Şht. Tuncer İlkokulu rehber öğretmenlerinden Metin Atilla’nın önerisi üzerine gerekli temasların kurulmasının ardından öğretmen, öğrenci ve velilerden oluşan 19 kişilik bir ekip 7-8-9 Ocak tarihlerinde düzenlenen Sarıkamış şehitlerini anma töreni etkinliklerine katıldı. Türkiye’nin hemen hemen tüm illerinden katılımın olduğu törende Şehit Tuncer İlkokulu KKTC’yi başarıyla temsil etti. Törenlerde KKTC’nin anons edilmesi ve bir öğrencinin şiir okuması yaşanan gururu ikiye katladı.

Allah-u Ekber Dağında 90 bin şehidin anıldığı duygu yüklü törene tanıklık eden öğrenciler, tarih kitaplarında okudukları Sarıkamış olayının ruhunu canlı olarak yaşamanın tecrübesi ile KKTC’ye döndü.

Şht. Tuncer İlkokulu yöneticileri, öğrencilerinin milli bilincinin gelişmesi, tarihi ve turistik yerleri görerek öğrenmesini sağlayacak gezilerinin devam edeceğini kaydetti.

