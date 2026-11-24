Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) başkan adayı Mehmet Aktunç, LTB Başkanı Mehmet Harmancı’nın seçim döneminde açıkladığı projeleri eleştirerek, bu projelerin neden daha önce hayata geçirilmediğini sordu.

Aktunç, UBP belediye meclis üyesi adaylarıyla birlikte Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği'ni de ziyaret etti; Lefkoşa'nın bu topraklar için mücadele edenlerin emaneti olduğunu belirtti.

Aktunç, “Lefkoşalı 12 yıldır çözüm bekliyor. Bugün açıkladığımız projelerin benzerlerini gündeme getiren mevcut yönetime soruyorum: Bu çalışmalar bugüne kadar neden yapılmadı?” dedi.

Yaklaşık dört aydır Lefkoşa'nın geleceğine yönelik projeler hazırladıklarını, iki buçuk aydır da kentin sokaklarında vatandaşlarla buluştuklarını belirten Aktunç, çalışmalarını kentin ihtiyaçları ve belediyenin mali imkânları doğrultusunda şekillendirdiklerini söyledi.

Şehit aileleri ve gazilere ziyaret

Öte yandan Aktunç, UBP Belediye Meclis Üyesi adaylarıyla birlikte Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği'ni ziyaret etti.

Lefkoşa'nın bu topraklar için mücadele edenlerin emaneti olduğunu belirten Aktunç, şehit ailelerinin ve gazilerin toplum açısından taşıdığı değere dikkat çekti.

Aktunç, Lefkoşa'nın geleceğine ilişkin projelerini vatandaşlarla paylaşmayı ve kentin sorunlarına yönelik çözüm önerilerini anlatmayı sürdüreceğini belirtti.