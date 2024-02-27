Sahte Diploma soruşturmasında Şenol Kovancı’ya iki gün tutukluk verildi

Güzelyurt'ta faaliyet gösteren Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde (KSTÜ) yürütülen sahte diploma soruşturması kapsamında dün tutuklanan zanlı Şenol Kovancı (E-38), bugün sabah Güzelyurt Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

"Sahte belge düzenleme, tedavüle sürme ve para temini" suçlarından mahkemeye çıkan zanlı Şenol Kovancı (E-38) hakkında iki gün tutukluluk emri verildi.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği'nde görevli polis memuru Oytunç Özbaylı, mahkemede yeminli şahadet verdi.

Polis, Şenol Kovancı’nın Fat Duck işletmesine ait 41 bin TL değerindeki faturayı, herhangi bir hizmet sunmadan üniversiteye düzenlediğini, bu sayede haksız kazanç elde etmeye çalıştığını aktardı.

Kovancı’nın üniversitenin satın alacağı arazide aradan çekilmek için 55 bin sterlin (750 bin TL) para aldığını kaydeden polis, bu hususun da sahtekarlıkla para temini olarak değerlendirildiğini söyledi.

Soruşturmanın halen devam ettiğini belirten polis, zanlı Şenol Kovancı aleyhine 2 gün tutukluluk talep etti.

Güzelyurt Kaza Mahkemesi Yargıcı Gülay Süleymanoğlu Uğur, bu talebi kabul ederek Kovancı'nın 2 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi.