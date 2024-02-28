Örnek olsun

China Bazaar ailesi, Sağlık Bakanlığına 2 ambulans, 550 tekerlekli sandalye, hasta yürüteci ve benzeri ekipman bağışında bulundu.

Sağlık Bakanlığı bahçesinde bugün Başbakan Ünal Üstel’in de katılımıyla devir teslim töreni yapıldı.

Törende, Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz ve Sağlık Bakanlığı bürokratları da hazır bulundu.

Törende konuşma yapan bağış sahibi China Bazaar Kurucu Direktörü Mazhar Iqbal Choudhry, ilk olarak sandalye bağışı için Sağlık Bakanlığını ziyaret ettiklerini, bu ziyarette ülkedeki ambulans ihtiyacını öğrenmeleri üzerine de iki gün içerisinde Sağlık Bakanlığına 2 ambulans aldıklarını aktardı.

Choudhry, China Bazaar ailesi olarak ek olarak 2 ambulans daha alacaklarını duyurarak, ülkede mevcut ambulansların eskidiğini ve 10 yeni ambulansa ihtiyaç olduğu bilgisini aldığını kaydederek, diğer iş insanlarına çağrıda bulundu, onların da katkılarıyla ambulansların tamamlanması temennisinde bulundu.

Üstel: Güzel bir olaya şahit olduk

Başbakan Ünal Üstel de yaptığı konuşmada, güzel bir olaya şahit olunduğunu belirterek, ülkede dayanışma örneklerini görmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Üstel, China Bazaar’ın yaptığı desteklerle hiçbir zaman kendilerini yalnız bırakmadığını kaydederek, bağışlarından dolayı China Bazaar ailesine teşekkürlerini iletti, “Yapılan bağışlar insanımıza hizmet olarak dönecektir” dedi.

Dinçyürek: İş insanlarına örnek teşkil etmeli

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek de bu tür davranışların tüm hayırsever iş insanlarına örnek teşkil etmesi temennisinde bulundu.

Deniz: Yardım ettiğimiz sürece bereketimiz artar

KTTO Başkanı Turgay Deniz de, yapılan yardımdan dolayı Ticaret Odası olarak büyük mutluluk duyduklarını kaydederek, “Yardım ettiğimiz sürece bereketimiz daha da artar” dedi.