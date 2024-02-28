Beğeniyle izlendi

Beyarmudu Belediyesi Halk Dansları Topluluğu 10’uncu Yıl Şöleni yapıldı.

Açıklamaya göre iki gece süren şölende, İstanbul Ataköy Halk Dansları ekibi, Beyrmudu Belediyesi Halk Dansları Topluluğu ve Ryhthm of Dance ekibi gösterilerini halka sundu.

Şölene bölge halkı yanında, Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyon Başkanı ve Uluslararası Festivaller Birliği KKTC Başkanı Özlem Kadirağa, belediye meclis üyeleri, bölge muhtarları ve azaları katıldı.

Beyarmudu Belediyesi Güney Mesarya Tesisleri’nde yer alan şölenin açılışında konuşan Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek, halk danslarının kültürün önemli bir parçası olduğunu kaydederek, sosyal ve kültürel faaliyetlere önem verdiklerini ifade etti.

Bebek, konuşmasında bölgenin kalkınması için projelerine devam ettiklerini de kaydetti. Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek’in konuşmasının ardından halk dansları ekipleri gösterilerini sundu.



Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2024, 09:54