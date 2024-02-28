İki önemli kriz

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Tatar yaptığı açıklamada, Başbakan Ünal Üstel’in daveti üzerine Bakanlar Kurulu toplantısına katıldığını ve toplantıda bir takım değerlendirmelerde bulunduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, toplantıda, bir üniversitedeki sahte diploma soruşturması ile yaşananlar hakkında hükümetten bilgi aldığını belirterek, “bu yaşananların bizleri çok üzdüğünü, rahatsız ettiğini birlikte paylaştık” dedi.

Tatar, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile bu konuyu ele aldıklarını, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) ile birlikte bu konuyla ilgili acilen bir çalışma başlatmalarını istediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Milli Eğitim Bakanı ile YÖDAK’ın bir değerlendirme yaparak, yasal düzenlemeler de dahil olmak üzere yapılması gerekenleri en kısa sürede yapması gerektiğini ifade etti.

Toplantıda ele aldıkları diğer bir konunun ise narenciyede yaşanan sıkıntılar olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, küresel ısınma ile birlikte yeşillenme hastalığının ortaya çıktığını ve bu hastalıkla birlikte narenciye üretimi ve ihracatında bazı sıkıntılar yaşandığına işaret etti ve bu sorunların aşılması için yapılması gerekenleri ele aldıklarını söyledi. Tatar, bu konuda yapılması gereken her şeyin yapılacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, dünkü toplantıda; Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri ile bu konuyla ilgili nelerin yapılabileceği, ihracat kanallarının yeniden açılabilmesi konusunda yapılması gerekenler konusunda bazı değerlendirmeler yaptıklarını söyleyerek, “Biz de bunları tabii ki muhataplarımızla ele alacağız çünkü narenciye demek Güzelyurt’tun geleceği demek” dedi.

