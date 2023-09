Üçlü zirve yok

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu çerçevesinde Genel Sekreter Antonio Guterres’le ikili görüşmesinin 22 Eylül’de olacağını açıklayan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristoduldis’in, New York’a gidişi öncesinde Guterres’e mektup gönderdiği bildirildi.

Rum tarafının, Guterres’ten henüz çağrı yapılmadığı için Genel Sekreter Guterres ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile üçlü bir görüşme yapılması beklentisinin havada kaldığına işaret eden Rum basını, bunu “Türk tarafının taktiklerinden kaynaklandığı” şeklinde yorumladı.

Fileleftheros “Şimdilik İkili İçin Randevu… Guterres-Hristodulidis Görüşmesi 22 Eylül’de, Tatar İle Üçlü Görüşme Havada” başlıklı haberinde, Kıbrıs sorununa müdahil olan ya da yakından takip edenlerin iki liderin Genel Sekreter tarafından davet edilmesi halinde New York’ta üçlü görüşme yapılmasına kesin gözüyle baktıklarını yazdı. Ancak “Türk taktiklerinin Guterres’in ilgili çağrıyı yapmasına müsaade etmediği için konunun havada kaldığını” savundu.

Gazete bu nedenle iki liderin Genel Sekreter’le randevusunun ayrı ayrı olacağını, üçlü arasında ortak bir görüşmeye, tümü New York’tayken karar verilmesi ihtimali olduğuna işaret etti.

Habere göre Hristodulidis Guterres’le görüşme tarihini dün, 22 Eylül olarak açıkladı. BM Genel Kurulu’nda 20 Eylül’de konuşma yapacak olan Hristodulidis New York’a gidişi öncesinde BM Genel Sekreteri’ne “bir Kıbrıs Temsilcisi ataması gerektiği” görüşünü, BM Güvenlik Konseyi’nin konuyla ilgili son kararına atıf yaparak yinelediği bir mektup gönderdi.