Üçü teminata bağlandı

Suna ERDEN

Lefkoşa’da faaliyet gösteren Obta Trading LTD. isimli finans şirketini basan, tehditler savurduktan sonra iş yeri sahibine “öldürürüz” şeklinde mesaj atan Muhammet Polat (E-27), Muhammet Kaya (E-31) ve Enes Baturay (E-19) hakkındaki soruşturma tamamlandı. Daha önce tutuklanan Halil Çoktan ise suçla bağlantısı görülmediğinden mahkemeye çıkarılmadan, serbest bırakıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görev yapan polis ,30 Ağustos 2023 tarihinde saat 15.30 sıralarında Lefkoşa’nın Yenişehir bölgesinde finans alanında faaliyet gösteren ve işletmeciliğini Kubilay Akın’ın yaptığı Obta Trading LTD. isimli iş yerine giden kimliği meçhul erkek şahısların, halkla ilişkiler müdürüne, genel müdürü sorup, ofiste olmadığını anlayınca aranmasını istediklerini söyledi. Polis, zanlıların genel müdüre ulaşamamaları üzerine çalışanın masasının üzerinde bulunan bilgisayar monitörüne yumruk atıp, kırdıklarını söyledi. Polis, zanlıların çalışana, “Biz üç kişiyiz, tekrar geleceğiz” deyip, iş yerinden ayrıldıklarını aktardı. Polis memuru, bu olayın hemen ardından işletme sahibi olan Kubilay Akın'ın kullanımında bulunan Whatsapp hattına birçok yabancı hattan yazılı ölüm tehdidi mesajı geldiğini, işletme sahibinden 20 bin Amerikan Doları para istendiğini ve parayı vermemesi halinde e iş yerine gönderilen kişilerin her geçen gün artacağını yönünde konuşmalar yapıldığını anlattı.

Polis, kamera görüntülerinin incelendiğini, iş yerine giden Muhammet Polat, Muhammet Kaya ve Enes Baturay’ın tespit edilerek, 31 Ağustos 2023 tarihinde tutuklandığını belirtti. Polis, soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirterek, uygun bir teminata bağlanmalarını talep etti. Mahkeme, zanlıların 20’ er bin TL nakit teminat yatırması ve her biri için bir kefilin 150ér bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargı kararı verdi.