Tanıklardan ifade alınacak

Lefkoşa-Güzelyurt anayolu, Yılmazköy civarında Fikret Geylan’ın ağır yaralanmasıyla sonuçlanan kazaya neden olan Halil Gazi Güney dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, olguları aktararak, 4 gün ek süre talep etti. Duruşmada Fikret Geylan’ın hayati tehlikesinin sürdüğü, kazayı gören 2 görgü tanığının ifadesinin alınacağı belirtildi.

Polis, zanlının 5 Eylül 2023 tarihinde saat 09.15 sıralarında Lefkoşa-Güzelyurt anayolunun 11-12 kilometreleri arasında, sol şerit içerisinde yönetimindeki PE 639 plakalı Mitsubishi marka pick-Up araç ile seyrederken, Yılmazköy alt geçidine yaklaştığında gerisini kontrol etmeden dikkatsizce sağ şeride geçtiğini söyledi.

Polis memuru, zanlının bu esnada sağ şerit içerisinde aynı istikamete doğru dikkatsizce seyreden Fikret Geylan, yönetimindeki PA 422 plakalı Toyota marka salon aracın önünü tıkayarak, çarpışmaya neden olduğunu belirtti.

Polis, çarpışmanın etkisi ile PE 639 plakalı aracın sağ şerit içerisinde kontrolsüzce seyrederek, orta refüj içerisinde durduğunu ifade etti.

Polis memuru, PA 422 plakalı aracın da çarpışmanın etkisi ile sağ yan kısmı üzerine devrildiğini ve kontrolsüz bir şekilde sürüklenerek, yolun sol kısmında önü doğu istikametine bakar şekilde durduğunu açıkladı.

Polis memuru, kazada yaralanan PA 422 plakalı araç sürücüsü ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Fatma Geylan ile Fikret Geylan’ın Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldığını ifade etti. Polis memuru, Fikret Geylan’ın almış olduğu yaralardan dolayı genel yoğun bakım servisine, Fatma Geylan’ın ise Cerrahi Servisine sevk edilerek, tedavi altına alındıklarını açıkladı.

Biri taburcu oldu

Polis memuru, Fikret Geylan’ın tedavisinin sürdüğünü ancak sağlık durumunun henüz netleşmediğini, hayati tehlikesinin sürdüğünü söyledi.

Polis, Fatma Geylan’ın 7 Eylül tarihinde taburcu edildiğini ancak ifadesinin henüz alınmadığını belirtti.

Kazanın ardından zanlının tutuklandığını ifade eden polis, gönüllü ifade vererek suçunu itiraf ettiğini açıkladı.

Polis memuru, önceki gün itibari ile kazayı gören iki görgü tanığının tespit edildiğini, bu kişilerden de ifade alacaklarını söyledi.

Soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu söyleyen polis memuru, zanlının soruşturma amaçlı 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

