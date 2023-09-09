Yalan ifade verdi

Lefkoşa’daki evinde 18 yaşındaki kız arkadaşıyla yaşadığı özel anları gizlice kayda aldığı, ayrıca genç kıza tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklanan 19 yaşındaki Birhan Keser hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Zanlının kız arkadaşının ailesinden korktuğu için kendi isteği ile cinsel ilişki yaşadığını söyleyemediği açıklandı.

Böylelikle zanlı hakkındaki tecavüz suçlaması ortadan kalkarken, özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan teminata bağlandı.

Polis memuru, zanlının 2022 yılı aralık ayı -2023 Mayıs ayı tarihleri arasında, ikametgahında, kız arkadaşı Y.O.(K-18) ile olan sevişme anlarını, gizlice cep telefonu ile kayda alarak, özel hayatın gizliliğini ihlal edip, kendisi ile birlikte olmazsa bu görüntüleri ailesine göstereceğini söyleyerek, şiddet kullanma tehdidinde bulunduğunu söyledi. Polis, zanlının kız arkadaşına poposunda morluk olduğunu söyleyerek, kıyafetini çıkardıktan sonra gizlice kalçasını çektiğini de belirti.

Polis, ayrıca zanlının 2023 yılı Temmuz ayı içinde ve 2 Eylül 2023 tarihinde aynı adresin aynı yatak odası içerisinde, kız arkadaşına cinsel tecavüzde bulunmak suçlamasıyla da tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, hakkında 2 günlük tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde şikayetçinin tekrar sorgulandığını, ifadesinde kendi rızası ile cinsel ilişki yaşadığını ancak ailesinden korktuğu için tecavüz iddiasını ortaya attığını söylediğini aktardı.

Polis, böylelikle zanlı hakkındaki tecavüz suçlamasının ortadan kalktığını ifade etti. Polis, zanlının ifadesinde kız arkadaşını bir kez yatakta uyurken fotoğrafını çektiğini, bir kez de poposunu videoya aldığını kabul ettiğini belirtti.

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, KKTC vatandaşı ve üniversite öğrencisi olan zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 40 bin TL nakit teminat yatırması ve iki kefilin 300’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.