Gerekli önlemler alındı

Ercan Havalimanı, Ramazan Bayramı süresince, tarifeli, charter ve ek seferler olmak üzere 581 uçağa ve giriş-çıkış yapan binlerce yolcuya hizmet verecek.

T&T Havalimanı İşletmeciliğinden yapılan açıklamada, Ercan Havalimanı’nın, bayram tatili ve arife günü dahil haftanın ilk gününü de kapsayan 19 Mart ile 23 Mart tarihleri arasındaki 5 günlük sürede 289 geliş ve 292 giden uçağa ev sahipliği yapacağı ifade edildi.

T&T Havalimanı İşletmeciliği, yolcuların uçuşlarını güvenli ve rahat gerçekleştirebilmeleri için sektör ile birlikte tüm önlemlerin alındığını kaydetti.

En yoğun gün 22 Mart

Havalimanında en fazla yoğunluk bayramın son günü 22 Mart Pazar günü yaşanacak. Pazar günü Ercan Havalimanı 68 geliş ve 67 de dönüş olmak üzere 135 uçağa hizmet verecek.

Arife günü olan 19 Mart’ta, 112, 20 Mart’ta, 119, 21 Mart’ta, 110, 22 Mart’ta, 135 ve haftanın ilk günü olan 23 Mart Pazartesi ise 105 uçak iniş ve kalkış yapacak.

T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü M. Serhat Özçelik, Ramazan Bayramı dolayısıyla Ercan Havalimanı’nda tüm hazırlıkların tamamlandığı kaydetti.

Özçelik, bayram süresince artacak yoğunluğa karşı gerekli tüm önlemlerin alındığı belirterek, ek personel görevlendirmesi yapıldığını, uçuş trafiğinde yaşanabilecek yoğunluklara karşı hava yolu şirketleriyle koordinasyonun artırıldığı vurguladı.

Özçelik, halkın, sevdikleriyle birlikte huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmelerini diledi.

