Büyük üzüntü yarattı

Girne - Lefkoşa Anayolu’nda meydana gelen trafik kazasında yaya Musa Mavideniz’e çarparak ölümüne neden olan 22 yaşındaki Y.K. mahkemeye çıkarıldı. Zanlı hakkında bir gün ek tutuklama emri alınırken, duruşmada detaylar aktarıldı.

Kazada hayatını kaybeden Ozanköylü Mavideniz’in Girne Belediyesi personeli olduğu belirtildi.

Polis, kazanın 17 Mart 2026 tarihinde saat 23.15 sıralarında Girne - Lefkoşa Anayolu’nda meydana geldiğini belirtti.

Polis, üç şeritli yolun soldan üçüncü şeridi içerisinde, güney istikametine doğru UJ 208 plakalı salon araç ile seyreden zanlının, yolun sol kısmında bulunan Kuzey Çevre Yolu bağlantısına geldiğinde çevre yoluna giriş yapmak amacıyla şerit değiştirdiğini aktardı. Polis, zanlının sol şeride geçtiği sırada, birinci şerit içerisinde kuzey istikametinden güney istikametine doğru yaya olarak yürümekte olan Musa Mavideniz’e çarptığını kaydetti.

Polis, çarpmanın etkisiyle ağır şekilde yaralanan yayanın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirtti. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında sürücünün tutuklandığını ifade eden polis, alınması gereken tanık ifadeleri bulunduğunu, ayrıca çevredeki güvenlik kameralarına ait görüntülerin temin edilerek inceleneceğini belirtti.

Polis, tüm bu hususlar dikkate alındığında zanlının serbest kalması halinde soruşturmaya etki edebileceğini belirterek, ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talep edilen süreyi onayladı.

Çocukluk arkadaşımızdı

Bu arada Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, belediye çalışanı Musa Mavideniz’in trafik kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle mesaj yayımladı.

Şenkul, sosyal medya paylaşımında “Belediye çalışanımız, Ozanköy ve kentimizin çok sevilen, kimseye zararı olmayan saf insanı, çocukluk arkadaşımız Musa Mavideniz’i trafik kazasında kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim” ifadelerini kullandı.

Murat Şenkul, mesajının devamında “Hepimizin başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin” diyerek hayatını kaybeden Mavideniz’in ailesine başsağlığı dileğinde bulundu.