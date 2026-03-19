Bir kişi aranıyor

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Yeniboğaziçi’nde, önemli bir iş adamına ait evin arka kısmındaki boş araziye giderek evin avlusuna ses bombası atmakla suçlanan M.A. ile A.H.T., dün ek tutukluluk talebiyle Gazimağusa Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarıldı. Polis, olayla bağlantılı aranan dört kişiden üçünün yurt dışına kaçtığını, diğerinin ise ülke içinde aranmaya devam ettiğini açıkladı.

Polis memuru Okan Keskin, mahkemede verdiği ifadede, olayın 1 Mart’ta saat 04.00 sıralarında meydana geldiğini, Yeniboğaziçi’nde bir iş adamına ait evin avlusuna, evin arka kısmındaki boş araziden ses bombası atıldığını belirtti.

Keskin, bombanın avludaki beton zeminde yaklaşık bir metrelik çatlak oluşmasına sebep olduğunu söyledi.

Olayın polisin bilgisine 5 Mart’ta geldiğini kaydeden Keskin, bölgeye gidildiğini, boş arazi içerisinde bir adet cep telefonu, sim kart ve bombaya ait pim bulunduğunu ve bunların emare olarak alındığını aktardı.

Üç kişi yurt dışına kaçtı

Keskin, bölgede bulunan 61 güvenlik kamera kaydının incelendiğini, teknik takip ve incelemeler sonucunda zanlılar M.A. ile A.H.T.’nin, aranan bir kişi ile birlikte olay yerine giderek ses bombasını attıklarının tespit edildiğini belirtti.

Polis, olayla bağlantılı olarak aranan dört kişiden üçünün yurtdışına kaçtığını, bir kişinin ise ülke içinde aranmaya devam ettiğini belirterek soruşturmanın sürdüğünü vurguladı. Polis memuru; soruşturmanın halen devam ettiğini, alınacak ifadeler olduğunu ve zanlıların ek süreyle tutuklu kalmasının gerektiğini ifade ederek mahkemeden süre talep etti.

Mahkeme; zanlıların 8 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.