‘Sahte diploma’ ve ‘vurgun’

Suna ERDEN

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde (KSTÜ) yürütülen soruşturma kapsamında okulun genel sekteri olan Serdal Gündüz’ün asistanı Berke Özbek ile öğrenci Doğan Yetek de tutuklandı.

Böylelikle şimdiye kadar soruşturmanın ‘sahte diploma’ ayağında tutuklanan şahıs sayısı 3 olurken, vurgun ayağında ise 7 kişi yakalandı.

Toplam 10 kişinin tutuklandığı soruşturmayı yürüten mali şubenin iki ekibe ayrıldığı; bir ekibin sahte diplomaları, diğerinin ise yolsuzlukları araştırdığı öğrenildi.

Soruşturma geniş çaplı sürerken, tutuklanan Berke Özbek ile Doğan Yetek dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada olguları aktaran polis, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde yürütülen soruşturma kapsamında meselede tutuklu bulunan okulun genel sekreteri Serdal Gündüz’ün asistanı Berk Özbek’in üniversiteye kayıt yapan bazı öğrencilerle temasa geçerek, eğitim harcını okulun değil kendi hesabına aktarılmasını sağladığını belirtti.

Polis, Özbek’in bu yolla elde ettiği 300 bin TL paranın bir kısmını Serdal Gündüz’ün bir kısmını ise nişanlısının hesabına aktardığını açıkladı.

Polis, Özbek’in ayrıca okulun muhasebesinden nakit para alıp, herhangi bir kayıt tutmadığını söyledi.

Polis, okulda öğrenci olan Doğan Yetek’in ise Ukrayna ve Rusya’dan öğrenci getirmiş gibi sahte evrak hazırlayarak, üniversiteye sunduğunu ve 2 adet sahte faturayla 8 bin 451 dolar para aldığını açıkladı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmalarını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

Kimler tutuklandı

KSTÜ’de geçtiğimiz şubat ayında başlatılan soruşturma kapsamında ilk etapta uluslararası öğrenci işleri sorumlusu Amir Shakerifard, direktör Serdal Gündüz, rektör yardımcısı Serdal Işıktaş ve Kooperatif Şirketler Mukayyidi Çelebi Ilık tutuklanmıştı. Ilık ve Işıktaş, soruşturma kapsamında 3 gün tutuklu kaldıktan sonra teminatla serbest bırakılmıştı. Ilık daha sonra görevden alınmıştı.

Diğer zanlılar Gündüz ile Shakerifard’in ise tutukluluk süreleri uzatılmıştı.

İlk dört zanlının ardından okulun mütevelli heyeti başkan yardımcısı ve eski bakanlardan Kemal Dürüst ile Çalışma Bakanlığı Müdürü Meray Dürüst tutuklanmıştı. Meray Dürüst de 3 gün süren tutukluluğun ardından teminatla serbest bırakılmıştı. Dürüst kısa süre sonra da görevden alınmıştı.

Geçtiğimiz gün ise Başbakanlık eski Özel Kalem Müdürü Muhittin Özsağlam tutuklanmıştı. Özsağlam da 3 gün tutuklu kaldıktan sonra teminatla serbest kalmıştı.

Zanlılardan Ilık, Dürüst ve Özsağlam’ın okuldan sahte diploma aldıkları ve barem içi artış için görevli oldukları kurumlara sundukları belirtilmişti.

Özsağlam’dan sonra iş insanı Şenol Kovancı da tutuklanan isimler arasında yer aldı.

Kemal Dürüst, Şenol Kovancı, Amir Shakerifard ve Serdal Gündüz’ün ise tutukluluk halleri devam ediyor. Bu dört zanlının soruşturmanın vurgun ayağında olduğu, sahte faturalarla okulu milyonlarca lira dolandırdıkları ileri sürülüyor.



Foto>>Berke Özbek- Doğan Yetek