İş bilmezlik

Somun ekmeğin satış fiyatı 15 TL oldu. KKTC’de imal edilen 200 gram pişmiş somun ekmeğin azami fiyatı dünden itibaren 15 TL oldu. Ekmek fiyatını düzenleyen kararname Resmi Gazete'nin önceki günkü sayısında yayımlandı. Kararnameye göre, somun ekmeğin azami satış fiyatı 15 TL’den fazla olamayacak. Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, ekmek fiyatının önce 15 TL ve ardından da 2 Şubat'ta 12 TL, 5 Şubat'ta 13.50 TL, 1 Mart'ta da gene 15 TL olarak açıklanmasını eleştirdi. Barçın, konuyla ilgili sosyal medyada yaptığı paylaşımda şunları belirtti: “15 TL olan Ekmeği 2 Şubat'ta 12 TL, 5 Şubat'ta 13.50 TL, 1 Mart'ta da gene 15 TL olarak açıklayan bir ekonomi yönetiminden ülkeyi yönetmesini beklemek, ölü gözünden yaş beklemek ile eş değerdir. İş bilmezlikte istikrarı yakalayan UBP, çok yakındır halkın tokadı ile gerekli dersi alacaktır dostlar.”