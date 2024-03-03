61 yıllık sorun çözülmeli

Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilen 3’üncü Antalya Diplomasi Forumunda, “Kıbrıs İçin Yeni Bir Gelecek” konulu panelde konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs meselesinin 61. yılına girdiği bu dönemde Kıbrıs Türk halkına uygulanan insanlık dışı ve hukuka aykırı izolasyonun artık sona ermesi gerektiğine dikkat çekerek uluslararası topluma “uyanın” çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Tatar’ın katıldığı panel yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Gazeteci Maria Ramos'un sunuculuğunu yaptığı panelde konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkü’nün sesinin duyulmasını her platformda engellemeye çalışan izolasyon politikalarına rağmen böylesine önemli ve etkileyici bir forumda yer almaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs meselesinin 61. yılına girdiği bu dönemde Kıbrıs Türk Halkına uygulanan insanlık dışı ve hukuka aykırı izolasyonun artık sona ermesi gerektiğine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Tatar, göreve geldiği günden beri Kıbrıs Türk halkına yönelik yürütülen bu zulme son verilmesi yönünde bir vizyon ortaya koyduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, tüm engellemelere rağmen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin geliştirilmesi ve tanıtılmasına devam edileceğini aktardı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Doğu Akdeniz’de Türk varlığının temsilcisi ve çıkarlarının koruyucusu olduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle KKTC’nin var olmaya ve gelişmeye devam edeceğini dile getirdi.

Diplomasiden yanayız

Cumhurbaşkanı Tatar, yarım asırdan fazla süredir başarısızlıkla sonuçlanan ve artık tüketilmiş olan federasyon modelinden, Kıbrıs Türk tarafının rızasını çektiğini ve 2021 yılında Cenevre'de düzenlenen 5+BM gayriresmi toplantısında yeni vizyonunu ortaya koyduğunu hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en az güneydeki Rum devleti kadar egemen olduğunu ve Kıbrıs Türk tarafının tükenmiş, ölmüş ve gömülmüş çözüm modeline yatırım yapmayacağını dile getirdi.

Kıbrıs Türk tarafının her zaman diplomasiden yana olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü teyit edilmeden yeni ve resmi müzakerelere başlanmayacağını kaydetti.

Uluslararası topluma seslenen Cumhurbaşkanı Tatar, haksız izolasyonlara son verilmesi çağrısı yaptı.

