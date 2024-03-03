Fark büyük

Suna ERDEN

Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın istatistiklerine göre Ocak ayında hava ve deniz yoluyla Kuzey Kıbrıs’a gelenlerin sayısı 136 bin 905 oldu. Bunun 118 bin 77’si Türk vatandaşı, 18 bin 828’i ise yabancı uyruklu. Yabancı uyruklularda ilk sırayı 2 bin 524 ile Ruslar, 2 bin 248 ile İranlılar alıyor.

Kara sınır kapılarından gelenlerin sayısı ise, hava ve deniz yoluyla gelenlerin çok üzerinde. Buna göre; ocak ayında 220 bin 486 Kıbrıslı Rum ve 193 bin 695 yabancı turist Kuzey Kıbrıs’a giriş yaptı. Elde edilen bilgilere göre; 193 bin 695 Kıbrıslı Türk de güneye geçiş yaptı.

Hava ve deniz yoluyla KKTC’ye gelen Türk vatandaşlarının sayısında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38 artış meydana geldi. Yabancıların sayısında ise yüzde 11.4 oranında bir artış olduğu açıklandı.

Geçtiğimiz yılın Ocak ayında hava ve deniz yoluyla adaya gelen Türk vatandaşlarının sayısı 85 bin 425, yabancıların sayısı ise 16 bin 901 olarak açıklanmıştı.

Ocak ayında adaya gelen yabancılar sıralamasında Rus ve İran vatandaşlarını Kazakistan, Pakistan ve Ukrayna vatandaşları takip ediyor. Ocak’ta 2 bin 524 Rus, 2 bin 248 İranlı, 931 Kazakistan vatandaşı, 885 Pakistan vatandaşı, 743 Ukrayna vatandaşı Kuzey Kıbrıs’a geldi.

Ocak 2022’de kara sınır kapılarından kuzeye geçen Rumların sayısı 227 bin iken bu yıl 220 bin oldu. Yabancıların sayısı ise Ocak 2022’de 138 bin 373 iken bu yılın aynı döneminde 121 bin 614’e geriledi. Yine de bu rakam, hava ve deniz limanlarından giriş yapanların çok üzerinde.