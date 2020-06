Saldırıya tepki yağdı

Güney Kıbrıs’ın Limasol bölgesindeki Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi’ne molotof kokteyli atıldı, duvarlara ırkçı ve İslam karşıtı sloganlar yazıldı.

Camiye yapılan saldırı Kuzey Kıbrıs’ta ve Türkiye’de tepkilere neden oldu. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yapılan saldırıyı İslamofobik ve ırkçı sloganları esefle kınadı.

Başbakan Ersin Tatar da caminin yakılmak istenmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, saldırıyı gerici ve çağdışı yaklaşım olarak tanımlarken, TC Dışişleri Bakanlığı da Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi’ne molotof kokteyliyle gerçekleştirilen saldırıyı kınandı.

Din işleri Başkanı Talip Atalay da, saldırının üzüntü verici olduğunu ifade etti.

Bu arada Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis ise saldırının faillerinin en kısa sürede bulunması için talimat verdi.

Erken fark edildi

Limasol’daki Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi’ne dün sabah 05.00 sıralarında molotof kokteyli atıldı, duvarlara ırkçı ve İslam karşıtı sloganlar yazıldı. Caminin girişine atılan molotofkokteylleri erken fark edilerek söndürüldü. Kimliği belirsiz kişiler tarafından caminin duvarına da İslam karşıtı yazılar yazıldı. Rum polisi olayla ilgili soruşturma başlattı. Yapılan saldırıyı KKTC ve Türkiye tepki gösterdi, Rum Yönetimi olayın takipte olduğunu belirtti.

Akıncı: İslamofobik ve ırkçı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Güney Kıbrıs’taki Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi’ne yapılan saldırı ile cami duvarına yazılan İslamofobik ve ırkçı sloganları esefle kınadı. Cumhurbaşkanı Akıncı, “Rum liderliği bu konuda hızlı hareket ederek gereken araştırma ve soruşturmayı tamamlayıp failleri meydana çıkararak gereken yasal işlemleri yapmalıdır” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın saldırı ile ilgili açıklaması şöyle:

“Leymosun’daki Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi’ne 3 adet Molotof kokteyli ile dün gece yapılan saldırıyı ve cami duvarına yazılan İslamofobik ve ırkçı sloganları esefle kınıyorum. Rum liderliği bu konuda hızlı hareket ederek gereken araştırma ve soruşturmayı tamamlayıp failleri meydana çıkarmalı, gereken yasal işlemleri yapmalıdır. Bu tür davranışlar hiçbir şekilde müsamaha ile karşılanamaz. Hangi dine ait olursa olsun ibadethaneler saygıyı hak eden kutsal yerlerdir ve nerden ve kimsen gelirse gelsin her türlü saldırı kınanmalı, failleri cezasız bırakılmamalıdır.”

Tatar: Kabul edilemez

Başbakan Ersin Tatar, Güney Kıbrıs’ın Limasol kentinde bulunan Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi’nin yakılmak istenmesinin kabul edilemez bir durum olduğunu belirtti ve Rum Yönetimi’ni derhal failleri yakalamaya çağırdı.

Tatar, “Hükümet olarak Limasol’daki Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi’nin 3 adet molotof kokteyli atılarak yakılmak istenmesini sineye çekmemiz asla söz konusu olamaz” dedi.

Tatar, şunları kaydetti:

“Üzülerek öğrendik ki tüm dünyada pandemi süreci henüz devam ederken Rum kesiminde aklını yabancılarla, özellikle de Müslümanlarla bozanlar, onlara ve ibadethanelerine saldırı düzenlemek için fırsat kollayanlar var.

Caminin yakılmak istenmesi kabul edilemez bir durumdur ve Rum Yönetimi derhal failleri yakalama yoluna gitmelidir.

Rum halkı ve Rum Yönetimi bilmelidir ki ırkçı, İslamiyet düşmanı yaklaşımların kimseye faydası olamaz.

Bu tip yaklaşımlara göz yumanlar gün gelir en büyük zararı kendileri görür.”

Özersay: Gerici ve çağdışı

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da camiye saldırıyı kınadı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özersay, “Limasol’da camiye yönelik olarak yapılan saldırıyı kınıyorum. Yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığı formunda ortaya çıkan bu gerici ve çağdışı yaklaşımlar kabul edilemez. Rum yönetiminin bu olayların suçlularını bulup cezalandırması elzemdir, kendilerini gereğini yapmaya ve caydırıcı bir tutum ortaya koymaya davet ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı saldırıyı kınadı

TC Dışişleri Bakanlığı da, Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi’ne molotof kokteyliyle gerçekleştirilen saldırıyı kınandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şunlar belirtildi.

“Güney Kıbrıs Rum Yönetiminde (GKRY), Limasol kentinde bulunan Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi’ne molotof kokteyliyle gerçekleştiren alçak saldırıyı kınıyoruz.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarınca söz konusu saldırıya ilişkin olarak yapılan açıklamaları paylaşıyoruz.

İslam karşıtlığı kaynaklı söylem ve eylemlerin Kıbrıs meselesine çözüm bulunması yönündeki çabalara katkı sağlamayacağı aşikârdır. Bu tür saldırıların sadece Müslümanları hedef almadığı, bütün insanlık için ortak tehdit olduğu unutulmamalıdır.”

Çelik: Failleri bir an evvel bulmalıdır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Güney Kıbrıs’ta, Köprülü Camisi’nin yakılmak istenmesini şiddetle kınadıklarını belirtti. Rum Yönetiminin İslam düşmanı faşistlere karşı tedbir alması gerektiğini vurgulayan Ömer Çelik, “İslam düşmanlığını özendiren siyaset ve medya dili ile mücadele edilmelidir. Rum yönetimi failleri bir an evvel bulmalıdır” ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili kişisel sosyal medya hesabından paylaşım yapan AK Parti Sözcüsü, şunları belirtti:

“Güney Kıbrıs’ta, Limasol’da Köprülü Camii’nin yakılmak istenmesini şiddetle kınıyoruz.

Rum Yönetimi, İslam düşmanı faşistlere karşı tedbir almalıdır. İslam düşmanlığını özendiren siyaset ve medya dili ile mücadele edilmelidir.

Rum yönetimi failleri bir an evvel bulmalıdır.”

Anastasiadis araştırma talimatı verdi

Rum Yönetimi Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kuşos, Limassolʼdaki Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisiʼne yapılan saldırıyı vandallık olarak niteledi ve en şiddetli şekilde kınadığını açıkladı. Kuşos, 'İbadethanelere karşı yapılan bunun gibi eylemler, nereden gelirlerse gelsinler, kabul edilemez’ dedi. Hükümet Sözcüsü, 'Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in ilk andan itibaren olayın derinden araştırılması ve suçluların çıkarılması konusunda kati talimat verdi’ diyerek tepkisini dile getirdi.

Atalay: Bizleri derinden üzdü

Din işleri Başkanı Talip Atalay, Limasol’daki Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi’nin dün sabaha karşı molotof kokteylli saldırı düzenlenerek yakılmak istenmesi ve cami duvarına İslamofobik ve ırkçı bir grafitinin yazılmasının kendilerini derinden üzdüğünü belirtti.

Atalay konuya ilişkin yazılı açıklamasında, geçmiş yıllarda da benzeri saldırılara maruz kalan camiye yapılan saldırının faillerinin yetkililerce ivedilikle yakalanmasını, defaatle saldırı yapılmasına karşın bu vahşi saldırıları yineleyebilecek cesareti bulanların cesaretini kıracak caydırıcı yaptırımların yanında eğitsel/vicdani programdan da geçirilmesini, önleyici tedbirlerin alınmasını beklediklerini kaydetti.