Antik liman bomboş.. Hiç böyle olmadı

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’ın turizm merkezi Girne’nin tarihi antik limanı 1974’ten bu yana en sakin dönemini yaşıyor. Coronavirüs önlemleri çerçevesinde iki ayı aşkın bir süre kapalı kaldıktan sonra yeniden işletmeye açılan lokantalar, turizm faaliyetlerinin başlamaması yüzünden iş yapamıyor.

Diyalog muhabirine konuşan işletmeciler “turizm olmazsa bu ülkede hayat olmaz” diyerek, işlerin çok kötü olmasından yakındı. Uzun yıllar limanda faaliyet gösteren lokantacılar, son 45 yılda ilk defa bu kadar sakin bir dönem geçirdiklerini, yerli müşterilerle çarkı döndürmenin mümkün olmadığını söyledi.

Elektrik parası dahi çıkmıyor

Uzunca bir süre kapalı kaldıklarını ve çok zor bir süreç geçirdiklerini belirten işletmeciler, beklentilerini şöyle dile getirdi:

“Kıbrıs’ın en önemli gelir kaynağı turizmdir. Turizm olmazsa burada hayat olmaz. Coronavirüs önlemleri çerçevesinde iki aydan fazla bir süre kapalı kaldığımız yetmezmiş gibi, açıldıktan sonra da iş yapamaz duruma geldik. Elektrik parasını ödeyemeyecek durumdayız. Dolayısıyla hükümet, bir an önce turizm faaliyetlerini başlatmalıdır. Bizler alınacak önlemlere uymaya hazırız. Yeter ki turizm başlasın ve işlerimiz yoluna girsin.

Bölge ilgi bekliyor

Bu arada limanın bazı bölümler aylardan beri tamirat bekliyor. Özellikle çöken yollar, kırılan elektrik direkleri ve çöp bidonları yenileme istiyor.

Antik limandaki sorunlara el atılmasını isteyen bölge esnafı “devletimiz bu güzel ve tarihi bölgeye daha fazla önem vermelidir” diyor.

Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2020, 12:15