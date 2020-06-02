Tanıtımlar başlıyor

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, dün Meclis’te yaptığı konuşmada turizmin beslediği tüm sektörlerin sıkıntı içinde olduğunu söyledi.

İç turizmde kar olmadığını ifade eden Üstel, yerli halkın otellerde konaklaması ve uçuşların başlaması için çalışma yaptıklarını ifade etti.

Üstel, açılımların sağlık bilim kurulları ve DSÖ’nün verileri ışığında ele alındığını, bu konuda birçok toplantı yaptıklarını belirterek, “Biz virüsle uzun müddet yaşayacağız” şeklinde konuştu.

Oteller konusunda belirlenen kriterlere değinen Üstel, “Hem fikir olarak Bakanlar Kurulu’nda onayladığımız kriterleri otellere gönderdik. Otellerin kriterlerin yerine getirip getirmediklerini denetlemeye ve otellere sertifika vermeye başladık” dedi.

Üstel, otellerin karantina sürecine hazır olması gerektiğini belirterek, buralardaki çalışanların eğitimden geçirilmesinin önemine işaret etti, 5 Haziran’da ilk uçağın İngiltere’den geleceğini söyledi, 1 Temmuz’la ilgili öngörüyü hatırlattı.

Hava yollarının yavaş yavaş kendi kriterlerini belirleyerek devreye gireceğini belirten Turizm Bakan Ünal Üstel, “İç turizmden büyük bir kâr yok. Zarardan kâr var. Kendi insanlarımızın otellerde konaklaması 80 binlere çıkarmak için neler yapabileceğimiz konusunda da çalışma yaptık” şeklinde konuştu.

Kolay bir süreçten geçilmediğini kaydeden Üstel, “Corona sürecindeki başarımızı dünyaya duyurmak için reklam çalışmasına da girdik” şeklinde konuştu.

Üstel, Turizm Bakanı olarak insanımızı korumak benim görevim. Bunu yaparken turizmdeki çarkların dönmesi için de elimizden geleni yapıyoruz. Türkiye’de hava trafiği açılırsa, PCR test sistemiyle de kapılarımızı dışa açabiliriz” şeklinde konuştu.

Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2020, 10:39