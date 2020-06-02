Süresiz eylem uyarısı 

Suna ERDEN

Coronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamaların büyük ölçüde kaldırılmasına karşın, turizm faaliyetleri konusunda herhangi bir tarihin verilmemesi yüzünden oteller açılmadı.

Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) Başkanı Orhan Tolun, turizm sektöründe ciddi bir kriz yaşandığını ifade ederek, sorunlarına çözüm bulunmaması halinde süresiz eylem yapacaklarını söyledi.

Diyalog’a konuşan Tolun, “Geçtiğimiz Cuma günü hükümete 9 maddelik bir muhtıra sunduk. Hükümete Haziran’ın 5’ine kadar da süre tanıdık. Sorunlarımıza çare bulunmaması halinde 8 Haziran’da Başbakanlık önünde süresiz grev başlatacağız” dedi.

Turist yoksa turizm de yok

Tolun, otellerin ve seyahat acentelerinin 1 Haziran’a açılmasına yönelik karar alındığını ancak bu adımın gereksiz olduğunu ifade etti.

Tolun, turistlerin ülkeye temmuz ayında alınacağını söylendiğini, fakat bu tarihin de net olmadığını belirterek “Turist yoksa oteller niye açılsın. Acenteler kime çalışsın” dedi.

Tolun, turistlerin gelmeyecek olmasının oteller, seyahat acentelerinin yanında kiralık araba şirketleri gibi diğer yan sektörleri de olumsuz etkilediğini söyledi.

Tolun, geçtiğimiz Cuma günü hükümete 9 maddelik bir muhtıra sunduklarını belirterek, “Sorunlarımızı aktardık. Muhtıramızı verdik. Hükümete Haziran’ın 5’ine kadar da süre tanıdık” dedi.

Sorunlarına çare bulunmaması durumunda 8 Haziran’da Başbakanlık önünde süresiz grev başlatacaklarını kaydeden Tolun, “Çadır açıp eyleme başlayacağız. Eylemimiz süresiz olacak. Bize diğer turizm kuruluşları da destek olacak” şeklinde konuştu.

Tolun şöyle devam etti: “Hükümet bizlere sormadan açılım kararı verdi. Ancak turistlerin ülkeye kabulü ile ilgili net bir şey söylemedi. Temmuz ayı verildi ancak bu tarihte net değil. Ülkeye turist gelmiyorsa oteller ne yapacak. Acenteler kime bilet satacak. Peki, turizme açılmayan bir ülkede turizm sektörlerinin faaliyete geçmesine karar vermek nasıl bir düşüncenin ürünüdür. Burada hükümetin amacı, sektörü açtığını söyleyip, turizmi bin 500 liralık mali desteğin dışında bırakmaktır.”

İç turizm çarkı döndürmez

KITSAB Başkanı Tolun, hükümetin otelleri iç turizme açtığını söylediğini belirterek, şunları söyledi: “İç turizm sektörün çarkını döndürecek yeterlilikte değildir. Turizmdeki payı yüzde 3’tür. Böyle bir durumda hangi mantıkla iç turizm yapılabilir. Mesela butik oteller halktan rezervasyon almaya çalıştı ancak satış yapamadı. Yapsa bile kaç yerli vatandaşımız otellere gidecektir. ‘Otelleri, acenteleri açtık’ demekle olmuyor. Sektörün çarkı dönüyor mu? buna bakmak lazım. Doğru düzgün bir plan yapılabilirdi. Mesela Covid-19’un çok az olduğu ya da sıfırlandığı ülkelerden turist kabul edilebilirdi. Biz daha temmuz ayında turist gelip gelmeyeceğini de bilmiyoruz. Çünkü bu konudaki kriterler de belirlenmiş değil.”

Tolun, hükümetin turizm ile ilgili ciddi önlemler alması gerektiğini, iflas noktasında olan sektörü koruyacak adımlar atmasının şart olduğunu dile getirdi.

KITSAB Başkanı Tolun, yapacakları eyleme tüm turizm kuruluşlarını davet ederek, “Birlik olup, sesimizi duyurmamız lazım” dedi.