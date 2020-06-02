Onlar havadan biz de karadan 

Lefke’de Aplıç Sınır Kapısı’nın güney doğusundaki ormanlık arazide dün öğle saatlerinde yangın çıktı.

Yangın rüzgârın etkisiyle Güney Kıbrıs’a sıçradı. Kuzeyde karadan çalışmalar yapılırken, güneyde 5 hava, 10 da kara aracı yangına müdahale etti.

Kuzeyde başlayıp, güneye sıçrayan yangın 2 buçuk saatte söndürüldü.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Lefke'de Aplıç Sınır Kapısı’nın güney doğusundaki ormanlık arazideki yangın dün saat 14.15’te meydana geldi.

Güneyde hava araçları devreye girdi

Yangına polis, itfaiye ve askeri personel müdahale etti. Saat 15.30 itibarıyla yangın kontrol altına alınamazken, alevler rüzgârın etkisiyle Güney Kıbrıs’a doğru ilerlemeye başladı. Ekipler yoğun çaba harcasa da alevler güneye de sıçradı.

Bunun üzerine Rum yetkililer hem karadan hem havadan yangına müdahale etti. Güneyde 5 hava, 10 da kara aracıyla söndürme çalışmaları yapıldı.

Güney ve kuzeydeki ekiplerin çabaları sonucu her iki kesime sıçrayan yangın saat 16.30 sıralarında kontrol altına alındı.

Her iki tarafta da soğutma çalışmaları akşama kadar sürdü.