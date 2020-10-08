Öncelik adalet

Yılmaz YAKAR

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Alpan Uz Türk Ajansı-Kıbrıs’ın (TAK) sorularını yanıtladı.

Uz, seçilmesi halinde halkın istekleri doğrultusunda görev yapacağını belirterek, “Halk ne isterse onu yapmaya adayım” dedi.

Uz, önceliğinin adalet olacağını ifade ederek, “Sadece mahkemelerdeki adaletsizliklerle değil, günlük hayatımız içindeki adaletsizlerle savaşmak için seçilmek istiyorum. Bu savaşı ise ancak ve ancak halk ile birlikte yapabilirim. Halkın Cumhurbaşkanı olmak istiyorum.” dedi.



Kıbrıs konusunun çözümünün tek tarafın isteğiyle mümkün olamayacağını ve çerçeveyi konjonktürün belirleyeceğini belirterek,“Federasyonu görüşebileceğimiz bir ortam varsa, görüşürüz. KKTC’yi tanıtma olanağı varsa peşinde koşarız.” dedi.Alpan Uz adaylığı konusunda şu ifadeleri kullandı:“Şu anda bizi yönetmekten uzak, geride kalan 5 yılda halktan kopuk olarak bu görevi yürüten bir Cumhurbaşkanının daha fazla bu görevde kalması mümkün gözükmüyor. Diğer adaylar ise hepsi makam sahibiler, bu makamlarda yaptıklarını ve yapmadıklarını halkımız çok yakın görmektedir. Bu durumda halkın isteklerine cevap verebilecek ve gerçek bir bağımsız aday olarak geriye tek alternatif olarak biz kalıyoruz. Bu bağlamda Kıbrıslı Türklerin ne yapması ve nasıl yaşaması gerektiğine ilişkin işe yarayacak fikirlerim olduğunu düşünüyorum. Bunları halkım ile paylaşmadan ve onların desteğini talep etmeden kurulu düzenden şikayet edip durmayı kendime yediremedim.Halkın da bu düzenden büyük ölçüde şikayetçi olduğunu gözlemliyordum; hem kendime, hem de halka bir şans vermek istedim. Tanıştığımız ve uyuştuğumuz oranda birbirimize destek olacağımızı ve yeni bir siyasi düzenin kapısını aralayabileceğimizi hayal ediyorum. Bunun denemesini yapıyorum. İlgi görürsem, elbette yola devam edeceğim.”