Cesarete bak !

Suna ERDEN

Lefkoşa’nın Ortaköy bölgesinde karşı şeride geçerek iki araca çarpıp biri 3 yaşında çocuk üç kişinin yaralanmasına neden olan Amro Yehya Kemaleldin Hassan (28) dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının ehliyetsiz, sigortasız, muayenesiz araç sürdüğü, ayrıca hız yaptığı için karşı şeride geçerek 3 kişin yaralanmasına neden olduğu belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, 6 Ekim 2002 tarihinde saat 17.00 sıralarında yönetimindeki KL 730 plakalı araç ile Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde seyreden Amro Yehya Kemaleldin Hassan’ın Ortaköy’e doğru giderken sürat ve dikkatsizlik sonucu direksiyon hâkimiyetini kaybedip orta refüje çarpıp karşı şeride geçtiğini söyledi.



Polis, bu esnada Hassan’ın karşı istikametinden gelmekte Cem Güzelkeskin (E-46) ile Aisha Rehman (K-31) yönetimindeki araçlara çarptığını açıkladı. Polis,Polis memuru, kaza sonucu yaralanan MD 483 plakalı araç sürücüsü Cem Güzelkeskin ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Miray Güzelkeskin’in (K-3) ve GC 703 plakalı araç sürücüsü Aisha Rehman’ın Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldığını ifade etti.Polis, Cem Güzelkeskin müşahede altına alınırken, diğer yaralıların taburcu olduklarını belirtti.Kazaya sebebiyet veren KL 730 plakalı araç sürücüsü Amro Yehya Kemaleldin Hassan’ın tutuklandığını, araçlarda tahmini 70 bin TL hasar oluştuğunu kaydeden polis, üniversite eğitimi gören zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.Mahkeme, 20 bin TL nakit teminat yatırması şartı ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.