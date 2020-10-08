Beşi'de uyuşturucu'dan tutuklandı

Suna ERDEN

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Ekipleri, önceki gün Gönyeli’de yabancı uyruklu şahısların kaldığı apartman dairesine baskın düzenledi. Operasyonda satışa hazır15 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildi. Suçla bağlantılı Oluwasegun Samuel Amuleya, Innocent Onyemauche Nwokenkwo, Moses Onwubiko, Ifeanyi Vincent Onyema ve Halima Diya Ajikobi gözaltına alındı. Zanlılar dün de tutuklama talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, 5 zanlının 6 Ekim 2020 tarihinde gözaltına alındıklarını söyledi. Polis, zanlıların kaldığı apartman dairesinde yapılan aramada 15 gram ağırlığında satışa hazır hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu belirtti.



Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2020, 10:39

Polis, ayrıca Innocent Onyemauche Nwokenkwo’nun pantolonunun cebinde yarım gram ağırlığında hintkeneviri bulunarak emare alındığını söyledi. Polis, Oluwasegun Samuel Amuleya’nın uyuşturucu maddeleri Moses Onwubiko’dan 300 Euro karşılığında aldığını ve sattıktan sonra parayı iade edeceğinin tespit edildiğini söyledi.Polis, Moses Onwubiko’nun Gönyeli’deki ikametgahının dışında üzerinde hintkeneviri türü olduğuna inanılan uyuşturucu madde kalıntısı olan hassas terazinin bulunarak emare alındığını anlattı.Polis, alınacak ifadeler, soruşturulacak şahıslar olduğunu söyleyerek, zanlıların 2 gün tutuklu daha kalmasını talep etti.Mahkeme talebi kabul etti.