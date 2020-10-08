Balistik raporu bekleniyor

Lefkoşa’nın Hamitköy bölgesinde park halindeki araçta ruhsatsız silah ile yakalanan Erol Tayfur hakkındaki soruşturma devam ediyor. Bulunan silahın balistik incelemesi sürerken, zanlı dün ek süre talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlı hakkındaki iddiaları aktaran polis, 3 Ekim 2020 tarihinde saat 01.30 sıralarında Hamitköy’de park halindeki araçta tespit edilen Tayfur’un tasarrufunda kadın çantası içerisinde seri numarası meçhul Pietro Beretta Gardone marka 7.65 mm çapında tabanca ve 8 adet 7.65 mm çapında canlı mermi bulunduğunu söyledi. Polis, mermilerden ikisinin şarjör içerisinde silahın üzerine takılı olduğunu belirtti.



Zanlının gözaltına alındığını, hakkında soruşturma başlatıldığını kaydeden polis, mahkemeye çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını anımsattı.Polis, ancak bu 3 günlük sürede soruşturmanın tamamlanmadığını belirterek, zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.