8 TIR malzeme geldi

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Sağlık Bakanlığı Acil Durum Hastanesi için gerekli tüm iç donanım ve malzemelerin ülkeye ulaştığını açıkladı

8 TIR malzeme geldi
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Türkiye Cumhuriyeti katkılarıyla Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu yerleşkesi içerisinde yapılan Acil Durum Hastanesi için gerekli tüm iç donanım ve malzemelerin 8 tır ile ülkeye ulaştığı bildirildi.
Yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanı Ali Pilli pandemi sürecinin başladığı günden bu yana Anavatan Türkiye’nin her koşulda KKTC’nin yanında olarak desteklerini esirgemediğini belirterek, Türkiye Cumhuriyeti devleti ve TC Sağlık Bakanlığı’na teşekkürlerini iletti. 
Bakan Pilli, Pandemi Hastanesi’nde (Acil Durum Hastanesi) yapım aşamasının sonuna gelindiğini, hastanenin inşasının tamamlanmasının ardından malzemelerin hastaneye aktarılacağını söyledi. 

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Malzemelerin yanında 5 ambulansın da KKTC’ye getirildiğini kaydeden Pilli, ambulansların Pandemi Hastanesi ve ihtiyaç duyulması halinde 112 Hızır Acil Servisi’nde de kullanılacağını açıkladı. 
Pilli, tam donanımlı bu hastanenin Covid-19 vakalarına hizmet vermek dışında sağlık alt yapısına büyük güç katacak bir yapıda olduğunu dile getirdi.
 

Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2020, 10:25
Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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