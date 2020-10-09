Değerli bir çalışma

Orman Dairesi eski müdürlerinden Yrd. Doç. Dr. Altay Fırat “Sürdürülebilir Ormancılık, Kuzey Kıbrıs” kitabını Başbakan Ersin Tatar’a takdim etti.

Yapılan açıklamaya göre; Başbakan Tatar, Fırat’ı kabulde yaptığı konuşmada, geçmişte Orman Dairesi müdürü olarak ormancılık alanında çok değerli çalışmalarda bulunan, şimdi de bilim adına değerli işlere imza atan Altay Fırat’ı çalışmalarından dolayı kutladı.

1974’ten sonra ülkede sürdürülebilir ormancılık alanında yapılan ilk kitap olan bu çalışmanın, bilimsel çalışmalara ışık tutacağına inandığını belirten Başbakan Tatar, ormanların ülkelerin değerli hazineleri ve zenginliği olduğuna dikkat çekti.



Yaşanabilir çevrenin vazgeçilmezi ormanların değerinin her geçen gün arttığına işaret eden Başbakan Tatar, ormanların korunması ve yeni orman alanları oluşturmada, üniversitelerin de katkı yapmasının büyük önemi olduğunun altını çizdi.Başbakan Ersin Tatar, kitapla ilgili Dr. Altay Fırat’tan bilgi de aldı.Yrd. Doç. Dr. Altay Fırat ise Başbakan Tatar’ın kendisine zaman ayırarak görüşmesinden büyük memnuniyet duyduğunu söyledi. Fırat, kitabının gelecek nesillere armağan olduğunu sözlerine ekledi.