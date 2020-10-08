Dünya izliyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sınırları içerisinde yer alan ve 46 yıldır kapalı olan Maraş'ın kamuya ait olan sahil bölümünün bir kısmı ve Demokrasi Caddesi bu sabah itibarıyla halkın kullanımına açılıyor.

1974'teki Kıbrıs Barış Harekâtı sırasında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ele geçirilen ve yerleşime kapatılan Maraş'ın içerisindeki çalışmalar da tüm hızıyla sürüyor.

Gazimağusa Belediyesi önceki gün başlattığı temizlik çalışmalarına dün de devam ederken, Kapalı Maraş'ın, Dr. Fazıl Küçük Stadyumu tarafına bir giriş açıldı ve kapı monte edildi.

Kapının yanı sıra Maraş’a bir kontrol noktası da eklendi.

Maraş açılımı

18 Haziran 2019'daki Bakanlar Kurulu toplantısında 1974'ten bu yana kapalı olan Maraş'ın açılması konusunda adım atılarak uzman ekiple bilimsel envanter çalışması yapılması kararı alınmıştı.



Temmuz 2019'da bölgede yapılan ilk envanter çalışmasına KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da katılırken Başbakan Tatar da incelemelerde bulunmuştu.Son olarak Türkiye Barolar Birliğince (TBB) 15 Şubat'ta Maraş'ta "Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Kapalı Maraş Açılımı Toplantısı" düzenlenmişti.

Tarihi geçmişi

Bir dönemin en gözde tatil yöresi ve Hollywood yıldızlarının uğrak yeri olan kapalı Maraş, Ada'yı ikiye ayıran yeşil hat üzerinde ve bir tampon bölge konumunda bulunuyor.

46 yıldır kapalı olan ve "Hayalet Şehir" olarak da anılan Maraş, yıllardır devam eden Kıbrıs müzakerelerinde pazarlık konusu oldu.

Türk tarafının iyi niyetli adımları neticesinde Maraş'ın defalarca yeniden yerleşime açılma girişimi oldu ancak her seferinde sonuçsuz kaldı.

En son 2017'de Crans Montana'da yapılan Kıbrıs Konferansı yine Rum tarafının uzlaşmaz yaklaşımı yüzünden sonuçsuz kalınca, kapsamlı bir çözüm ihtimalinin neredeyse imkansız olduğu görüldü.