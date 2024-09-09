Ömer KADİROĞLU

Dikmen’e bağlı Boğazköy’de sabaha karşı meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre; kaza saat 00.30 sıralarında Boğazköy’de Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi.

Miraly Abdullayev (E-30) yönetimindeki CF 150 plakalı araçla seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu mümkün mertebe sol şeridi muhafaza etmeyip yolun sağına geçti. Araç, o esnada karşı istikametten gelen Doğan Sözer (E-41) yönetimindeki GA 825 plakalı aracın sağ yan kısmına çarptı.

Kazada yaralanan GA 825 plakalı araç sürücüsü Sözer, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Cerrahi Servisi’nde tedavi altına alındı.

Alkollü sürücü kaza yaptı

Öte yandan Lefkoşa’da Mehmet Akif Caddesi üzerinde, saat 02.30’da meydana gelen kazada ise sürücü Stanislav Illarıonov (E-32) 227 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki UL 074 plakalı araçla seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç, bir tesise ait demir kapıya çarptı.

Kazada yaralanan olmazken, araç sürücüsü tutuklandı.