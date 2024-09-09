İhbar ele verdi

Lefkoşa’da bulunan Metehan Sınır Kapısında uyuşturucu maddeyle yakalanan Ahmet Çelebi dün sabah mahkemeye çıkarıldı. Zanlının araçla değil yaya olarak Güney Kıbrıs’tan geldiği ve sınır kapısında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından yakalandığı belirtildi

Zanlının üzerinde 10 gram Metamfetamin bulunduğu açıklandı.

Polis memuru, Ahmet Çelebi’nin “Methamfetamine ithal ve tasarruf” suçundan tutuklandığını söyledi. Polis memuru, zanlının 7 Eylül 2024 tarihinde, saat 18.45 sıralarında, Metehan Sınır Kapısında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu Güney Kıbrıs bölgesinden gelip yaya olarak KKTC’ye giriş yaparken yakalandığını açıkladı.

Polis, Ahmet Çelebi'nin tasarrufunda yaklaşık 10 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Polis memuru, zanlının suçüstü tutuklandığını, soruşturmanın yeni başladığını ve ele geçirilen maddelerin tahlile gönderileceğini belirterek, 3 gün ek süre istedi.

Mahkeme hakkında “Methamfetamine ithal ve tasarruf” suçundan soruşturma yürütülen zanlının ilk etapta 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.