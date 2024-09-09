Parayı harcadı

Lefkoşa’da evi olduğunu ve kiralayacağını söylenerek bir kişiyi kandıran Oğuz Çalış, 18 bin lirayı cebe attı. Bu yılın Şubat ayı içerisinde ülkede turist vizesiyle bulunduğu esnada söz konusu suçu işleyen, parayı aldıktan sonra Türkiye’ye giden zanlı önceki gün ülkeye giriş yaparken, Girne Limanında yakalandı.

Zanlı dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarılırken, duruşmada olgular aktarıldı.

Polis, zanlı Oğuz Çalış'ın sahtekarlıkla para temini suçundan tutuklandığını söyledi. Polis memuru, zanlının 2024 yılı 6 - 27 Şubat tarihleri arasında ülkede turist olarak bulunduğu esnada KKTC'de kendi evi olmamasına rağmen Lefkoşa'da sakin F.E’yi dolandırmak kastı ile ev kiralayacağını söylediğini belirtti.

Polis memuru, zanlının evin fotoğrafını whatsapptan F.E.’ye atarak toplamda 18 bin TL parayı alıp sahtekarlıkla temin ettiğini mahkemeye aktardı.

Polis, yapılan şikâyet üzerine zanlının aranan kişi ilan edildiğini, 8 Eylül 2024 tarihinde Girne Limanı'ndan KKTC'ye giriş yapmaya çalıştığı esnada tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının Türkiye vatandaşı olup 30 günlük vize ile KKTC'ye giriş yaptığını, yapmış olduğu beyanların araştırılacağını, temin edilmesi gereken ifadeler olduğunu belirterek, 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.

