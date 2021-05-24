Şaşırtan olay

Suna ERDEN

Dikmen’e bağlı Boğazköy’de bulunan Oray Sitesinde Hüseyin-Fidan Dağ çiftinin evinde çıkan yangının kundaklama olduğu tespit edildi.

Fidan Dağ’ın ailevi nedenlerle tartıştığı eşine kızıp evi ateşe verdiği belirlendi. Olay esnasında çiftin 14 yaşındaki çocuklarının evde olmadığı öğrenildi.

Yangında yaralanarak hastaneye kaldırılan Fidan Dağ’ın dün itibariyle taburcu edildiği, kundaklama suçundan gözaltına alındığı belirtildi.

Dağ çiftinin polise ifade verip, olayı anlattığı öğrenilirken, Boğaz Karakolu hücresine yerleştirilen zanlının bugün teminat talebiyle mahkemeye çıkarılacağı öğrenildi.

Olay nasıl oldu

İddialara göre; Fidan Dağ, ailevi sorunlar nedeniyle tartıştığı eşini evden kovdu. Dağ, eşine “Bu evden git ve geri gelme. Eğer dönersen her şeyi yakarım ”dedi. Tartışmanın büyümesi üzerine Hüseyin Dağ, evden ayrıldı.

Bu arada Fidan Dağ, bir bidon benzin temin edip, yatak odasına sakladı. Hüseyin Dağ, bir süre sonra eve dönünce Fidan Dağ, benzini yatak odasındaki eşyaların üzerine döktü, eşi içeri girer girmez çakmağı ateşledi.



Bir anda odayı alevler sararken, Hüseyin Dağ eşini zorla odadan çıkardı.Yangında yaralanan Hüseyin Dağ ve eşi Fidan Dağ, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesine kaldırıldı.Vücudundan yanıklar oluşan Dağ, tedavisinin ardından dün taburcu edildi. Dağ daha sonra polis hücrelerine yerleştirildi.Fidan Dağ’ın bugün teminat talebiyle mahkemeye çıkarılacağı belirtildi.

Ne olmuştu

Oray Sitesinde Dağ çiftine ait evde önceki gün saat 13.00 sıralarında yangın çıkmıştı. Yangın İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile söndürülmüştü. Evin sahibi Hüseyin ve eşi Fidan Dağ’ın çıkan yangın sonucu vücutlarının muhtelif yerlerinde yanıklar oluşmuştu.

Fidan Dağ, olay yerine çağrılan ambulans ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılırken Hüseyin Dağ yanan evini vücudundaki yanıklarla gözyaşları içinde izlemişti.

Bölgeye gelen ikinci ambulans ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılan Hüseyin Dağ ile eşi tedaviye alınmıştı.