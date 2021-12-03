Savaş mı var

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa sakinleri son bir haftadır susuzlukla boğuşuyor. İçme, kullanma suyu kıtlığı yaşayan vatandaşlar isyan ederken, ana borularda arıza olduğu için evlere su verilmediği belirtildi.

Gazimağusa Belediyesi arızanın giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü, 4 Aralık Cumartesi gününe kadar su kesintisi yaşanacağını bildirirken, öfkesi giderek artan vatandaşlar, yetkilileri eleştirdi.

Coronavirüs salgınında en temel kural olan hijyeni sağlamakta zorluk yaşadıklarını ifade eden vatandaşlar, içini Diyalog’a döktü. Vatandaşlar, cumartesi gününe kadar su verilmeyeceğini ifade ederken, “Bizi eski susuz yıllara geri döndürdüler. Sanki de savaş çıktı su verilmiyor. Yazıklar olsun” diyerek, tepkisini ortaya koydu.

Ne dediler…?

Hüseyin Ulusu

“Su yok, bulaşıklar birikti, su hayatın olmazsa olmazıdır. Ancak bir yandan yaşananlar Gazimağusa halkına müstahaktır; beceremeyen birini seçerseniz ceremesine de katlanırsınız. Bizi eski savaş yıllarına geri döndürdüler. Yazıklar olsun.”

Emine Balcı“Bir haftadır su akmıyor, evin durumu perişan. İçme suyu yok, kullanma suyu yok, bulaşıklar birikti, abdest alacak suyum bile yok. En azından bir depo olsun su versinler, gerçekten perişan durumdayız. Lütfen bir an önce çözüm bulsunlar.”

Osman Geçit

“Bu kadar da beceriksizlik olmaz, neredeyse her yıl bu lanet olası sorunu yaşıyoruz. Vatandaşa susuzluk sorunu yaşatmak ne biçim bir beceriksizliktir. Evde bulaşıklar birikti, çamaşırlar birikti, banyo yapacak su yok, yazıklar olsun.”

Tahsin Geçit

“Bir haftadır susuzluk çekiyoruz. Bulaşıklar, çamaşırlar, her şey birikti. Mecburen cebimizden para verip tanker su çağıracağız, yazıklar olsun.”

Tahir Toker

“Evde bir damla su yok. Ne bulaşık ne çamaşır ne de ellerimizi yıkayabiliyoruz. Eski susuz yıllara geri döndük, yazıklar olsun.”

Ramazan Geçit

“ Damla su yok, bulaşık, çamaşır birikti. Anlamıyorum,’ salgın var hijyene önem verin’ diyorlar, ama hijyen sağlayacak suyu vermeyi bile beceremiyorlar. Yazıklar olsun.”